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АТОР: на Бали туристический сбор может составить $50

Ведомости

Туристический сбор на Бали может увеличиться до $50. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на региональный совет народных представителей (DPRD) Бали.

На данный момент сбор для иностранных туристов составляет $10. Увеличение ставки призвано повысить «качество» туристов и сократить нарушения общественного порядка.

Туристический сбор был введен на Бали в 2024 г. Уплата этого сброра единоразовая и она действует на все время поездки. Его будут взимают со всех иностранных туристов вне зависимости от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Уплатить налог можно будет через специальную электронную систему.

В 2023 г. россияне приобрели на индонезийском острове Бали до 1050 объектов недвижимости. Это в 1,5 раза превышает показатели 2022 г.: тогда было заключено 650–700 сделок. В денежном выражении общий объем сделок на Бали с участием граждан России в 2023 г. достиг $230–240 млн (+60–70% год к году). Остров является одним из мировых всесезонных туристических центров. Кроме того, индонезийские власти довольно лояльны к русскоязычному населению. Безвизовый режим, в свою очередь, упрощает процесс въезда и пребывания на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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