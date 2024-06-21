АТОР: на Бали туристический сбор может составить $50
Туристический сбор на Бали может увеличиться до $50. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на региональный совет народных представителей (DPRD) Бали.
На данный момент сбор для иностранных туристов составляет $10. Увеличение ставки призвано повысить «качество» туристов и сократить нарушения общественного порядка.
Туристический сбор был введен на Бали в 2024 г. Уплата этого сброра единоразовая и она действует на все время поездки. Его будут взимают со всех иностранных туристов вне зависимости от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Уплатить налог можно будет через специальную электронную систему.
В 2023 г. россияне приобрели на индонезийском острове Бали до 1050 объектов недвижимости. Это в 1,5 раза превышает показатели 2022 г.: тогда было заключено 650–700 сделок. В денежном выражении общий объем сделок на Бали с участием граждан России в 2023 г. достиг $230–240 млн (+60–70% год к году). Остров является одним из мировых всесезонных туристических центров. Кроме того, индонезийские власти довольно лояльны к русскоязычному населению. Безвизовый режим, в свою очередь, упрощает процесс въезда и пребывания на территории страны.