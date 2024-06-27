Меликов поблагодарил полицейских, ликвидировавших террористов в Дагестане

24 июня Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Глава Дагестана также рассказал, что глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах, отправлен в отставку.