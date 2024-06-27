Меликов поблагодарил полицейских, ликвидировавших террористов в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил полицейских, которые ликвидировали террористов в республике 23 июня. Об этом сообщает его администрация.
«Вы, безусловно, совершили поступок, достойный звания героического», – подчеркнул Меликов.
Он добавил, что в очередной раз убедился в преданности делу сотрудников дагестанской полиции и поблагодарил их за небезразличие.
27 июня уполномоченный по правам человека Дагестана Запир Алхасов сообщил о переводе 10 человек, пострадавших при терактах, в медико-санитарную часть МВД по республике. Еще шесть остаются в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале.
Омбудсмен посетил раненых. Из шести пострадавших пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов. Один из раненых находится в стабильно-тяжелом состоянии, остальные стабильны и поправляются.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
24 июня Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Глава Дагестана также рассказал, что глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах, отправлен в отставку.