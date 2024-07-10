СК попросил суд в Москве заочно арестовать Татьяну Лазареву
Следственный комитет РФ просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России), следует из карточки суда.
Минюст признал Лазареву иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре того же года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении телеведущей в реестр иноагентов. Лазарева неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Сейчас она живет в Испании.
17 мая МВД России возбудило в отношении Лазаревой дело по ст. 205.2 УК РФ – публичный призыв или оправдание терроризма. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. 13 июня телеведущую объявили в розыск по уголовной статье, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
22 июня ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что следователи могут возбудить еще одно уголовное дело против телеведущей. По информации агентства, правоохранители могут возбудить дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством РФ об иностранных агентах).