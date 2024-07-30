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Продажи игровых консолей выросли почти вдвое в первом полугодии

Ведомости

Продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

Объем рынка за первые шесть месяцев составил 15,5 млрд руб., было продано 704 000 игровых консолей. В денежном выражении оценка продаж превышает показатели прошлого года на 97%, а в количественном – на 39%. Оценка включает все типы приставок.

Издание отмечает, что лидером стала PlayStation от Sony. В деньгах продажи PlayStation 5 составили 73% от всего рынка консолей и 31% – в штуках. Доли PS5 год к году выросли на 17% и 16% соответственно. При этом доля Xbox в штуках сократилась на 5,7%, а Nintendo – на 4,5%.

Рост продаж консолей также подтвердили «Яндекс Маркет» и Wildberries. На первой площадке он составил 176%, а на второй – 77%. Среди самых продаваемых – Sony, Xbox, Nintendo. Опрошенные изданием участники рынка объяснили рост продаж снижением цен на некоторые консоли, восстановлением поставок из Китая в 2023-2024 гг. и интересам к играм из-за появления русской адаптации.

В июле «Ведомости» писали, что российские геймеры во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках. Покупки совершили почти 60% геймеров в сравнении с 56% в I квартале 2024 г., а наибольшим спросом у них пользовались игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC для Elden Ring), Hades 2 и Stellar Blade. При этом по сравнению с I кварталом 2024 г. траты геймеров выросли на 11%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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