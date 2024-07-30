Продажи игровых консолей выросли почти вдвое в первом полугодии

В июле «Ведомости» писали, что российские геймеры во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках. Покупки совершили почти 60% геймеров в сравнении с 56% в I квартале 2024 г., а наибольшим спросом у них пользовались игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC для Elden Ring), Hades 2 и Stellar Blade. При этом по сравнению с I кварталом 2024 г. траты геймеров выросли на 11%.