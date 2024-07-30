Продажи игровых консолей выросли почти вдвое в первом полугодии
Продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».
Объем рынка за первые шесть месяцев составил 15,5 млрд руб., было продано 704 000 игровых консолей. В денежном выражении оценка продаж превышает показатели прошлого года на 97%, а в количественном – на 39%. Оценка включает все типы приставок.
Издание отмечает, что лидером стала PlayStation от Sony. В деньгах продажи PlayStation 5 составили 73% от всего рынка консолей и 31% – в штуках. Доли PS5 год к году выросли на 17% и 16% соответственно. При этом доля Xbox в штуках сократилась на 5,7%, а Nintendo – на 4,5%.
Рост продаж консолей также подтвердили «Яндекс Маркет» и Wildberries. На первой площадке он составил 176%, а на второй – 77%. Среди самых продаваемых – Sony, Xbox, Nintendo. Опрошенные изданием участники рынка объяснили рост продаж снижением цен на некоторые консоли, восстановлением поставок из Китая в 2023-2024 гг. и интересам к играм из-за появления русской адаптации.
В июле «Ведомости» писали, что российские геймеры во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках. Покупки совершили почти 60% геймеров в сравнении с 56% в I квартале 2024 г., а наибольшим спросом у них пользовались игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC для Elden Ring), Hades 2 и Stellar Blade. При этом по сравнению с I кварталом 2024 г. траты геймеров выросли на 11%.