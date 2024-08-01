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«РИА Новости»: пропавшие из баз тюрем США осужденные из РФ остаются под стражей

Ведомости

Граждане России, чьи имена пропали из Федерального бюро тюрем США, остаются под стражей. Об этом «РИА Новости» заявил неназванный источник, знакомый с ситуацией.

«Ответчики находятся под стражей в США», – сказал собеседник агентства, комментируя исчезновение данных россиян из базы.

31 июля стало известно, что из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. Это произошло на фоне сообщений СМИ о возможном обмене заключенными между Россией и США.

В России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работать над новым обменом – глава страны Джо Байден лично уделяет этому внимание. Ранее президент России Владимир Путин также говорил, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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