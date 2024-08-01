«РИА Новости»: пропавшие из баз тюрем США осужденные из РФ остаются под стражей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работать над новым обменом – глава страны Джо Байден лично уделяет этому внимание. Ранее президент России Владимир Путин также говорил, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны.