«РИА Новости»: пропавшие из баз тюрем США осужденные из РФ остаются под стражей
Граждане России, чьи имена пропали из Федерального бюро тюрем США, остаются под стражей. Об этом «РИА Новости» заявил неназванный источник, знакомый с ситуацией.
«Ответчики находятся под стражей в США», – сказал собеседник агентства, комментируя исчезновение данных россиян из базы.
31 июля стало известно, что из Федерального бюро тюрем США пропали данные о россиянах Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. Это произошло на фоне сообщений СМИ о возможном обмене заключенными между Россией и США.
В России из колоний исчезли осужденные художница Александра Скочиленко, активистки Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов, политик Илья Яшин (оба признаны иноагентами), а также гражданин России и Германии Кевин Лик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможную подготовку обмена. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работать над новым обменом – глава страны Джо Байден лично уделяет этому внимание. Ранее президент России Владимир Путин также говорил, что Москва не отказывается вернуть заключенных под стражу иностранцев на родину, но договоренности между странами должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны.