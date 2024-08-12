Суд во Флориде отпустил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
Окружной суд штата Флорида в США освободил под залог гражданина России Павла Кублицкого, который обвиняется в кибермошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу данных суда.
Об обвинениях в адрес Кублицкого, а также гражданина Казахстана Александра Ходырева в США стало известно 8 августа. Их считают причастными к работе платформы WWH в даркнете (теневой сегмент интернета), где, согласно документам суда, якобы приобретались украденные номера банковских счетов и поддельные документы. Суд полагает, что россиянин и казахстанец являются администраторами платформы.
1 августа в рамках крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в РФ в том числе вернулся Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество. Он рассказал, что его чуть не убили в американской тюрьме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение Селезнев.