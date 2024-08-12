Суд во Флориде отпустил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

1 августа в рамках крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в РФ в том числе вернулся Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество. Он рассказал, что его чуть не убили в американской тюрьме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение Селезнев.