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Суд во Флориде отпустил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Ведомости

Окружной суд штата Флорида в США освободил под залог гражданина России Павла Кублицкого, который обвиняется в кибермошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу данных суда.

Об обвинениях в адрес Кублицкого, а также гражданина Казахстана Александра Ходырева в США стало известно 8 августа. Их считают причастными к работе платформы WWH в даркнете (теневой сегмент интернета), где, согласно документам суда, якобы приобретались украденные номера банковских счетов и поддельные документы. Суд полагает, что россиянин и казахстанец являются администраторами платформы.

1 августа в рамках крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в РФ в том числе вернулся Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество. Он рассказал, что его чуть не убили в американской тюрьме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение Селезнев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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