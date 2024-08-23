Двое пострадавших из колонии Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в результате захвата заложников в исправительной колонии № 19 Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.
«В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников УФСИН. Два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека средней степени тяжести», – сказал он.
Себелев добавил, что в настоящее время проходят операции. Вместе с медицинской службой Суровикинского района работают бригады скорой помощи и хирургов, в том числе три бригады из Центра медицины катастроф. Для эвакуации пострадавших задействован вертолет.
Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ - захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.