Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова 26 августа
Прокуратура Парижа сделает заявление по делу задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова 26 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского ведомства.
«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», – уточнили в прокуратуре.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. В российском дипведомстве сообщили «Ведомостям» об отсутствии реакции со стороны французского руководства на запросы относительно консульского доступа к Дурову.