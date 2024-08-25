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Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова 26 августа

Ведомости

Прокуратура Парижа сделает заявление по делу задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова 26 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского ведомства.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», – уточнили в прокуратуре.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. Le Figaro сообщила, что основатель Telegram должен был провести в Париже как минимум один вечер и поужинать.

По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.

25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. В российском дипведомстве сообщили «Ведомостям» об отсутствии реакции со стороны французского руководства на запросы относительно консульского доступа к Дурову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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