Самолет Ан-2 разбился в Подмосковье

Самолет Ан-2 разбился в ПодмосковьеПредварительно, погибли два человека, возбуждено уголовное дело
Пассажирский самолет Ан-2 разбился в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Борт упал в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Предварительно, погибли два человека. По данным источника агентства, самолет мог принадлежать аэроклубу «Вербилки», он потерпел крушение во время тренировочного полета. Возбуждено уголовное дело.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиакатастрофы. На место выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.
3 сентября вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска, все члены экипажа живы. Вертолет совершал санитарной рейс авиакомпании «Баргузин». Двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали.
В январе 2023 г. Ан-2 с 10-ю пассажирами и двумя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Погибли два человека, еще десять пострадали.
Ан-2, или «кукурузник», – советский легкий транспортный самолет с поршневым двигателем, биплан с расчалочным крылом. Первый полет был совершен 31 августа 1947 г. Считался самым большим одномоторным самолетом до появления модели Ан-3. Рассчитан на перевозку 12 пассажиров.