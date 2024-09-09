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Самолет Ан-2 разбился в Подмосковье

Предварительно, погибли два человека, возбуждено уголовное дело
Ведомости

Пассажирский самолет Ан-2 разбился в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Борт упал в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Предварительно, погибли два человека. По данным источника агентства, самолет мог принадлежать аэроклубу «Вербилки», он потерпел крушение во время тренировочного полета. Возбуждено уголовное дело.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиакатастрофы. На место выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

3 сентября вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска, все члены экипажа живы. Вертолет совершал санитарной рейс авиакомпании «Баргузин». Двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали.

В январе 2023 г. Ан-2 с 10-ю пассажирами и двумя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Погибли два человека, еще десять пострадали.

Ан-2, или «кукурузник», – советский легкий транспортный самолет с поршневым двигателем, биплан с расчалочным крылом. Первый полет был совершен 31 августа 1947 г. Считался самым большим одномоторным самолетом до появления модели Ан-3. Рассчитан на перевозку 12 пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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