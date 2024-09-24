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В России выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса XEC

Ведомости

В России выявлены два случая заражения новым штаммом COVID-19, относящимся к варианту XEC – в Ростовской области и Уфе. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как отмечает ведомство, XEC – это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT (относится к семейству омикрон). Его симптомы схожи с ранними вариантами вируса, в них входят: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около выявленных 21% образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15% и 8 % соответственно.

21 сентября Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса XEC. В мае Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России новых вариантов коронавируса FLiRT. Как говорил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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