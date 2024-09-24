В России выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса XEC
В России выявлены два случая заражения новым штаммом COVID-19, относящимся к варианту XEC – в Ростовской области и Уфе. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Как отмечает ведомство, XEC – это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT (относится к семейству омикрон). Его симптомы схожи с ранними вариантами вируса, в них входят: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около выявленных 21% образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15% и 8 % соответственно.
21 сентября Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса XEC. В мае Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России новых вариантов коронавируса FLiRT. Как говорил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев.