Бакальчук перед стрельбой дал интервью уральской журналистке Чебыкиной
Предприниматель Владислав Бакальчук перед стрельбой 18 сентября у офисов Wildberries в Москве дал интервью уральской журналистке Ольге Чебыкиной, которое вышло 24 сентября. Оно было записано 16 сентября, подчеркнула блогер.
В интервью Бакальчук рассказал, что беспокоился за свою жизнь. Он повторил раннее выдвинутый тезис о якобы рейдерском захвате компании со стороны бизнесменов ГК Russ Роберта и Левана Мирзоян, а также сообщил, что последний угрожал ему уголовным делом в случае, если Бакальчук не покинет компанию. По словам бизнесмена, последний разговор с супругой, основательницей маркетплейса Татьяной Ким (Бакальчук) у него состоялся в июне на выпускном дочери.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила, в свою очередь, Ким (Бакальчук). Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в БЦ «Романов двор» в центре Москвы. Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Он утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.
В августе Ким (Бакальчук) дала интервью Светлане Бондарчук о причинах развода, а также слиянии Wildberries с Russ.