Бакальчук перед стрельбой дал интервью уральской журналистке Чебыкиной

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила, в свою очередь, Ким (Бакальчук). Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в БЦ «Романов двор» в центре Москвы. Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Он утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.