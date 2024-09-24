Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Бакальчук перед стрельбой дал интервью уральской журналистке Чебыкиной

Ведомости

Предприниматель Владислав Бакальчук перед стрельбой 18 сентября у офисов Wildberries в Москве дал интервью уральской журналистке Ольге Чебыкиной, которое вышло 24 сентября. Оно было записано 16 сентября, подчеркнула блогер.

В интервью Бакальчук рассказал, что беспокоился за свою жизнь. Он повторил раннее выдвинутый тезис о якобы рейдерском захвате компании со стороны бизнесменов ГК Russ Роберта и Левана Мирзоян, а также сообщил, что последний угрожал ему уголовным делом в случае, если Бакальчук не покинет компанию. По словам бизнесмена, последний разговор с супругой, основательницей маркетплейса Татьяной Ким (Бакальчук) у него состоялся в июне на выпускном дочери.

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила, в свою очередь, Ким (Бакальчук). Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в БЦ «Романов двор» в центре Москвы. Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Он утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.

В августе Ким (Бакальчук) дала интервью Светлане Бондарчук о причинах развода, а также слиянии Wildberries с Russ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных