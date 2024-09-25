Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой форме отчетности УК

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что на данный момент в законодательстве отсутствует форма отчета, по которой управляющая организация предоставляет отчеты для собственников. Вместо этого действует приказ Минстроя, который обязывает всех поставщиков услуг предоставлять информацию в ГИС ЖКХ. При этом данная информация недоступна собственникам жилья. ТСЖ и ЖСК и вовсе не обязаны отчитываться перед собственниками, только перед членами ТСЖ.