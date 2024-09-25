Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой форме отчетности УК
Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что на данный момент в законодательстве отсутствует форма отчета, по которой управляющая организация предоставляет отчеты для собственников. Вместо этого действует приказ Минстроя, который обязывает всех поставщиков услуг предоставлять информацию в ГИС ЖКХ. При этом данная информация недоступна собственникам жилья. ТСЖ и ЖСК и вовсе не обязаны отчитываться перед собственниками, только перед членами ТСЖ.
«Наш законопроект направлен на то, чтобы все управляющие организации по единой форме, утвержденной Минстроем, отчитывались перед собственниками», – пояснила Разворотнева.
«Скрывать обязательные сведения уже не получится, а значит, гражданам станет проще контролировать, на что потрачены их средства», - заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
В апреле Конституционный суд (КС) уточнил порядок прекращения обязательств компании по управлению многоквартирными домами (МКД). При этом КС счел не противоречащим основному закону норму, согласно которой управляющая компания (УК) сохраняет свои обязательства по управлению МКД, включая оказание жилищно-коммунальных услуг, при расторжении договора, если та не передала новой организации техническую документацию и средства оборудования.