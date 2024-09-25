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Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой форме отчетности УК

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для отчетности управляющих многоквартирным жильем компаний перед собственниками жилья должна применяться единая форма. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». Документ размещен в думской базе.

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что на данный момент в законодательстве отсутствует форма отчета, по которой управляющая организация предоставляет отчеты для собственников. Вместо этого действует приказ Минстроя, который обязывает всех поставщиков услуг предоставлять информацию в ГИС ЖКХ. При этом данная информация недоступна собственникам жилья. ТСЖ и ЖСК и вовсе не обязаны отчитываться перед собственниками, только перед членами ТСЖ.

«Наш законопроект направлен на то, чтобы все управляющие организации по единой форме, утвержденной Минстроем, отчитывались перед собственниками», – пояснила Разворотнева.

«Скрывать обязательные сведения уже не получится, а значит, гражданам станет проще контролировать, на что потрачены их средства», - заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

В апреле Конституционный суд (КС) уточнил порядок прекращения обязательств компании по управлению многоквартирными домами (МКД). При этом КС счел не противоречащим основному закону норму, согласно которой управляющая компания (УК) сохраняет свои обязательства по управлению МКД, включая оказание жилищно-коммунальных услуг, при расторжении договора, если та не передала новой организации техническую документацию и средства оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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