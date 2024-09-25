Франция не дала согласия переименовать село в Одесской области в «Шампань»

В Надеждовке расположен винный завод «Шампань Украина». Переименование позволило бы легально выпускать «шампанское» и не платить процент от выручки. Французская сторона отказалась. 20 марта украинские СМИ писали, что Верховная рада планировала поддержать переименование села. По словам депутатов, инициатива проходила в рамках декоммунизации. Во французском посольстве сообщили, что переименование может создать бюрократические проблемы, так как, согласно ст. 208 «Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», географическое указание Champagne и его украинская транскрипция «Шампань» будут под защитой с 1 января 2026 г., поэтому такое переименование противоречит международным обязательствам Украины.