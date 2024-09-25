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Россияне стали активнее путешествовать на яхтах по России

Ведомости

Российские туристы стали чаще покупать яхтенные туры по России – летом спрос на такой вид отдыха увеличился на 30%. Об этом сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму Анна Носова.

Популярностью у туристов пользуются короткие поездки по стране от двух до четырех дней. «Такие туры представляют собой формат спортивного лагеря для взрослых, когда можно совместить обучение яхтингу с осмотром достопримечательностей», – рассказала она.

Среди популярных направлений – Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Владивосток, Сочи. Для экспедиций путешественники выбирают Камчатку, Белое море, Ладогу и Владивосток.

Завершился первый этап бизнес-регаты «Ведомости»
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Открытие сезона-2023 бизнес-регаты газеты «Ведомости» состоялось 22-23 апреля в Имеретинской бухте Черного моря. / Денис Пискарев / Ведомости

При этом вместе с интересом к яхтингу выросли и цены на путешествия. По словам Носовой, рост составил в среднем 30%. В частности, это связано с изменением курса рубля к иностранным валютам и подорожанием топлива в России.

За рубежом популярным направлением для яхтенного туризма остается Турция. Главными причинами популярности направления являются простая логистика, отсутствие визового режима, вкусная и недорогая еда. По словам Носовой, чаще всего граждане РФ выбирают в Турции регаты средней продолжительностью в семь дней.

В этом году состоялась бизнес-регата «Ведомости». Финальный (пятый) этап бизнес-регаты «Ведомости» сезона-2024 проходил с 30 по 31 августа в акватории Амурского залива Японского моря во Владивостоке в рамках спортивной программы одного из топовых деловых мероприятий страны – Восточного экономического форума (ВЭФ). Всего в гонках приняло участие 14 экипажей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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