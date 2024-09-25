Россияне стали активнее путешествовать на яхтах по России
Российские туристы стали чаще покупать яхтенные туры по России – летом спрос на такой вид отдыха увеличился на 30%. Об этом сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму Анна Носова.
Популярностью у туристов пользуются короткие поездки по стране от двух до четырех дней. «Такие туры представляют собой формат спортивного лагеря для взрослых, когда можно совместить обучение яхтингу с осмотром достопримечательностей», – рассказала она.
Среди популярных направлений – Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Владивосток, Сочи. Для экспедиций путешественники выбирают Камчатку, Белое море, Ладогу и Владивосток.
При этом вместе с интересом к яхтингу выросли и цены на путешествия. По словам Носовой, рост составил в среднем 30%. В частности, это связано с изменением курса рубля к иностранным валютам и подорожанием топлива в России.
За рубежом популярным направлением для яхтенного туризма остается Турция. Главными причинами популярности направления являются простая логистика, отсутствие визового режима, вкусная и недорогая еда. По словам Носовой, чаще всего граждане РФ выбирают в Турции регаты средней продолжительностью в семь дней.
В этом году состоялась бизнес-регата «Ведомости». Финальный (пятый) этап бизнес-регаты «Ведомости» сезона-2024 проходил с 30 по 31 августа в акватории Амурского залива Японского моря во Владивостоке в рамках спортивной программы одного из топовых деловых мероприятий страны – Восточного экономического форума (ВЭФ). Всего в гонках приняло участие 14 экипажей.