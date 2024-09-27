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Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на очно-дистанционный формат

Ведомости

Школы Курска и Курчатова с 1 октября перейдут на очно-дистанционный формат обучения. О решении, принятом на заседании оперативного штаба региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком», – пояснил Смирнов.

По словам главы региона, родители или законные представители при желании и по заявлению могут перевести детей на дистанционное обучение. Учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова также переходят на смешанный формат обучения.

При этом в девяти районах дистанционное обучение продолжится. Условия для работы предоставляют школы-шефы города Курска.

В приграничных регионах России как минимум 114 школ планировали начать учебный год в дистанционном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства в конце августа. Школы девяти муниципальных образований Курской области начали учебный год в дистанционном формате. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начался в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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