Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на очно-дистанционный формат
Школы Курска и Курчатова с 1 октября перейдут на очно-дистанционный формат обучения. О решении, принятом на заседании оперативного штаба региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком», – пояснил Смирнов.
По словам главы региона, родители или законные представители при желании и по заявлению могут перевести детей на дистанционное обучение. Учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова также переходят на смешанный формат обучения.
При этом в девяти районах дистанционное обучение продолжится. Условия для работы предоставляют школы-шефы города Курска.
В приграничных регионах России как минимум 114 школ планировали начать учебный год в дистанционном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства в конце августа. Школы девяти муниципальных образований Курской области начали учебный год в дистанционном формате. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начался в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР.