Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на очно-дистанционный формат

В приграничных регионах России как минимум 114 школ планировали начать учебный год в дистанционном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства в конце августа. Школы девяти муниципальных образований Курской области начали учебный год в дистанционном формате. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начался в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР.