В рамках уголовного дела биржи Cryptex изъято 1,5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
СК возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, в неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, фигуранты разработали инфраструктуру в виде платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов. В СК отметили, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. По данным комитета, за 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
В рамках дела правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся следственные действия. В СК уточнили, что ряду фигурантов уже предъявлено обвинение по нескольким статьям.
26 сентября минфин США ввел санкции против Cryptex и 44-летнего россиянина Сергея Иванова. Также были указаны его другая фамилия – Омельницкий и псевдонимы Талион и UAPS. Сама платформа позиционирует себя как «выгодная биржа криптовалют», где можно «безопасно купить/продать криптовалюту». Компания зарегистрирована на Карибских островах.