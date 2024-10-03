В рамках уголовного дела биржи Cryptex изъято 1,5 млрд рублей

СК возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, в неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, фигуранты разработали инфраструктуру в виде платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов. В СК отметили, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. По данным комитета, за 2023 г. оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.