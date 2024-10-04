В Москве с 7 октября начнут включать отопление
С понедельника, 7 октября, в Москве начнут включать отопление, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней. Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду», – написал он.
В общей сложности подготовлено более 74 000 объектов, отметил Собянин. В их числе – свыше 34 000 жилых многоквартирных домов.
В Москве один из самых долгих отопительных периодов среди мегаполисов мира: 220–230 дней, писали «Ведомости». Решение о начале отопительного периода принимает администрация каждого отдельного муниципалитета в соответствии с температурными показателями.
Постановлением правительства РФ № 354 установлен норматив: «отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или выше 8 градусов Цельсия соответственно».