Ночная магнитная буря почти достигла высшего уровня
Земля ночью выдержала первый магнитный удар от Солнца силой в 8,67 балла из 9 возможных. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Событие имело планетарный характер и было вызвано солнечной вспышкой высшего X уровня, сопровождавшейся исключительно крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Приход к Земле фронтальных структур плазменного вызвал в момент удара магнитную бурю 4-го уровня, а также сформировал обширную полосу полярных сияний, в том числе над территорией России. По всей планете всю ночь регистрировались экстремально сильные геомагнитные процессы. Время окончания бури, уточняют ученые РАН, пока невозможно определить.
Ученые прогнозировали магнитную бурю высшего пятого уровня. В итоге в максимуме бури был зарегистрирован так называемый уровень «9 минус»: по правилам округления 8.67 – это 9, но все же находится ниже соответствующей границы.
Две крупные вспышки на Солнце были зафиксированы 2 и 3 сентября. Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности за двое суток до первого события, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью. Вторая вспышка длилась 28 минут и сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября случилась третья за последнее время вспышка. При этом был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключала возможность «промахнуться» мимо Земли.