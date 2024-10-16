Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ
Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, предлагавший выпускникам выбор между единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и госэкзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на первого зампреда комитета Яну Лантратову («Справедливая Россия – За правду»).
Лантратова пояснила, что законопроект мог бы «привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов», сданных в разных формах, а также создать неравные условия для абитуриентов. По ее словам, такой была позиция большинства членов комитета.
При этом Лантратова отметила, что фракция «Справедливая Россия – За правду» продолжит выступать против ЕГЭ. Эсеры убеждены, что при наличии альтернативы, единицы школьников сделают выбор в пользу ЕГЭ.
В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин призвал совершенствовать систему. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что, прежде чем принимать решение об отмене ЕГЭ, нужно «все серьезно взвесить».
В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. 13 сентября председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что правительство не поддержало инициативу. Он добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать концепцию по реформированию ЕГЭ.
13 сентября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не получило ни одного предложения по замене ЕГЭ, которое бы улучшило положение выпускников.