Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии предложений по достойной замене ЕГЭ

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. 13 сентября председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что правительство не поддержало инициативу. Он добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать концепцию по реформированию ЕГЭ.