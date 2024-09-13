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Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии предложений по достойной замене ЕГЭ

Ведомости

Рособрнадзор не получил ни одного предложения по замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которое бы улучшило положение выпускников. Об этом заявил руководитель ведомства Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

«До сих пор никем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний», – отметил он.

По мнению Музаева, ЕГЭ – современный, высокотехнологичный и независимый экзамен. Он назвал этот формат «социальным лифтом», который помогает талантливым детям из небольших городов поступить в ведущие вузы страны. Глава Рособрнадзора добавил, что ведомство готово работать над совершенствованием экзамена.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. 13 сентября председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что правительство не поддержало инициативу. Он добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать концепцию по реформированию ЕГЭ.

В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин призвал совершенствовать систему. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что, прежде чем принимать решение об отмене ЕГЭ, нужно «все серьезно взвесить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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