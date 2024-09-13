Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии предложений по достойной замене ЕГЭ
Рособрнадзор не получил ни одного предложения по замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которое бы улучшило положение выпускников. Об этом заявил руководитель ведомства Анзор Музаев, передает «РИА Новости».
«До сих пор никем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний», – отметил он.
По мнению Музаева, ЕГЭ – современный, высокотехнологичный и независимый экзамен. Он назвал этот формат «социальным лифтом», который помогает талантливым детям из небольших городов поступить в ведущие вузы страны. Глава Рособрнадзора добавил, что ведомство готово работать над совершенствованием экзамена.
В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. 13 сентября председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что правительство не поддержало инициативу. Он добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать концепцию по реформированию ЕГЭ.
В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем раньше начнется дискуссия об этом, тем лучше. Президент РФ Владимир Путин призвал совершенствовать систему. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что, прежде чем принимать решение об отмене ЕГЭ, нужно «все серьезно взвесить».