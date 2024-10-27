Путин подписал закон о порядке взыскания алиментов после отмены приказа суда

В конце мая Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. Информация о неплательщиках будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника должны оповестить в течение суток. Закон вступит в силу через год, в конце мая 2025 г.