Путин подписал закон о порядке взыскания алиментов после отмены приказа суда
Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок взыскания алиментов после отмены приказа суда. Теперь даже в случае отмены судебного приказа по выплате алиментов на несовершеннолетних детей истец сможет вновь через суд взыскать их за весь период, в течение которого они подлежали взысканию.
В пояснительной записке к законопроекту, который внесло правительство РФ, говорилось, что ранее действовавшая система отмены судебного приказа фактически поощряла недобросовестных должников. Приказное производство в таких случаях было безальтернативным способом судебной защиты, и заявитель не мог обратиться в суд в порядке искового производства до отмены соответствующего судебного приказа.
Помимо этого, вводится возможность подачи частной жалобы на определение суда об отмене судебного приказа по мотиву отсутствия уважительных причин представления должником возражений по истечении установленного срока. Инициированные правительством изменения вносятся в ст. 129 Гражданского процессуального кодекса РФ.
В конце мая Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. Информация о неплательщиках будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника должны оповестить в течение суток. Закон вступит в силу через год, в конце мая 2025 г.
В октябре Минюст предложил платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет при условии, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Согласно проекту, родители будут обязаны содержать своих детей, обучающихся очно, до конца периода обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста.