F.A.C.C.T.: слова Дурова об IP-адресах повлияли на доходы кибермошенников

23 сентября Дуров рассказал, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. В начале октября он уточнил, что платформа делала это еще с 2018 г. в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран. BFM TV со ссылкой на данные Telegram-бота Transparency Reports 3 октября сообщало, что Telegram стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей: если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III – уже 632.