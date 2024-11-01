F.A.C.C.T.: слова Дурова об IP-адресах повлияли на доходы кибермошенников
Доходы кибермошенников, работающих по схеме хищения денег и данных «Мамонт», в среднем упали на 22% после того, как создатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания раскрывает правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил платформы. К такому выводу пришли исследователи F.A.C.C.T., сообщает РБК.
23 сентября Дуров рассказал, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. В начале октября он уточнил, что платформа делала это еще с 2018 г. в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран. BFM TV со ссылкой на данные Telegram-бота Transparency Reports 3 октября сообщало, что Telegram стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей: если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III – уже 632.
После данных заявлений Дурова некоторые мошеннические группы стали уходить от взаимодействия в мессенджере, сообщили в F.A.C.C.T.
«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% – с 58 млн до 45 млн руб.», – отметили в F.A.C.C.T.
По данным исследователей, схема «Мамонт» работает с 2019 г. Кража данных и денег происходит при оплате фейковой покупки товаров или услуг при переходе на фишинговые страницы. С 2021 г. ущерб от действий работающих по такой схеме мошенников составил 8,6 млрд руб.
Заявлениям Дурова предшествовало его задержание правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции.