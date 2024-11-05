Росавиация просит выделить беспилотникам отдельный класс воздушного пространства
Росавиация внесла в Минтранс РФ предложение о выделении беспилотным воздушным судам отдельного класса воздушного пространства. Об этом рассказал в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.
«Росавиацией предложено создать отдельный класс воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов. В первую очередь это касается полетов на низких высотах, порядка 300–400–500 м», – сказал Ядров.
Он добавил, что внесенные Росавиацией предложения уже поддержаны правительственной комиссией по транспорту в лице вице-премьера Виталия Савельева.
В конце июня «Ведомости» писали, что Росавиация закажет научно-исследовательскую работу по формированию требований к системам предупреждения столкновений в воздухе беспилотных воздушных судов между собой и с пилотируемыми воздушными судами. Такой инструмент призван обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов. Работа должна быть завершена не позднее 30 ноября 2025 г. Система может быть внедрена Росавиацией, Минпромторгом и предприятиями авиапрома, отмечается в техзадании.