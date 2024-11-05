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Росавиация просит выделить беспилотникам отдельный класс воздушного пространства

Ведомости

Росавиация внесла в Минтранс РФ предложение о выделении беспилотным воздушным судам отдельного класса воздушного пространства. Об этом рассказал в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.

«Росавиацией предложено создать отдельный класс воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов. В первую очередь это касается полетов на низких высотах, порядка 300–400–500 м», – сказал Ядров.

Он добавил, что внесенные Росавиацией предложения уже поддержаны правительственной комиссией по транспорту в лице вице-премьера Виталия Савельева.

В конце июня «Ведомости» писали, что Росавиация закажет научно-исследовательскую работу по формированию требований к системам предупреждения столкновений в воздухе беспилотных воздушных судов между собой и с пилотируемыми воздушными судами. Такой инструмент призван обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов. Работа должна быть завершена не позднее 30 ноября 2025 г. Система может быть внедрена Росавиацией, Минпромторгом и предприятиями авиапрома, отмечается в техзадании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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