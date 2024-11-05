Росавиация просит выделить беспилотникам отдельный класс воздушного пространства

В конце июня «Ведомости» писали, что Росавиация закажет научно-исследовательскую работу по формированию требований к системам предупреждения столкновений в воздухе беспилотных воздушных судов между собой и с пилотируемыми воздушными судами. Такой инструмент призван обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов. Работа должна быть завершена не позднее 30 ноября 2025 г. Система может быть внедрена Росавиацией, Минпромторгом и предприятиями авиапрома, отмечается в техзадании.