В Госдуме призвали принять закон о запрете выкладывать видео беспилотников

В марте 2024 г. в Ленинградской области запретили публиковать последствия атак беспилотников, если они исходят не от губернатора, вице-губернатора по безопасности или Минобороны. В том же месяце «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что в Госдуму еще не внесен пакет из трех законопроектов, запрещающих публикацию сведений военного характера, в том числе фото и видео, которые раскрывают местоположение российских войск, последствия обстрелов и атак дронов и работу ПВО.