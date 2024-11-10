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В Госдуме призвали принять закон о запрете выкладывать видео беспилотников

Ведомости

Необходимо на законодательном уровне запретить выкладывать видео летящих и сбитых беспилотников, а также последствия их поражения на земле, этот вопрос уже поднимался в Совете Федерации, сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Утром 10 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в российских регионах.  В период с 7:00 до 10:00 мск 10 ноября было уничтожено 70 украинских БПЛА, из них 34 – в Московской области, сообщало Минобороны РФ. На фоне атаки все новостные Telegram-каналы были «забиты новостями об атаке БПЛА с фото и видео», заявила Буцкая.

«На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления, обязательно должно быть наказание!» – написала депутат.

По мнению Буцкой, видео с дронами не стоит выкладывать, поскольку они помогают противнику понять, достиг его удар цели или нет. Кроме того, такие публикации активно используются в «пропаганде на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран, которые их поддерживают». Также эти видео часто вводят в заблуждение население, считает парламентарий.

В августе 2023 г. стало известно о подготовке подобной инициативы по запрету публиковать видео с БПЛА и последствия прилетов. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тогда сообщил, что сенаторы разработали законопроект, которым предлагалось запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений. За нарушение запрета авторы предлагали ввести административную и уголовную ответственность.

В марте 2024 г. в Ленинградской области запретили публиковать последствия атак беспилотников, если они исходят не от губернатора, вице-губернатора по безопасности или Минобороны. В том же месяце «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что в Госдуму еще не внесен пакет из трех законопроектов, запрещающих публикацию сведений военного характера, в том числе фото и видео, которые раскрывают местоположение российских войск, последствия обстрелов и атак дронов и работу ПВО. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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