В Госдуме призвали принять закон о запрете выкладывать видео беспилотников
Необходимо на законодательном уровне запретить выкладывать видео летящих и сбитых беспилотников, а также последствия их поражения на земле, этот вопрос уже поднимался в Совете Федерации, сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Утром 10 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в российских регионах. В период с 7:00 до 10:00 мск 10 ноября было уничтожено 70 украинских БПЛА, из них 34 – в Московской области, сообщало Минобороны РФ. На фоне атаки все новостные Telegram-каналы были «забиты новостями об атаке БПЛА с фото и видео», заявила Буцкая.
«На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления, обязательно должно быть наказание!» – написала депутат.
По мнению Буцкой, видео с дронами не стоит выкладывать, поскольку они помогают противнику понять, достиг его удар цели или нет. Кроме того, такие публикации активно используются в «пропаганде на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран, которые их поддерживают». Также эти видео часто вводят в заблуждение население, считает парламентарий.
В августе 2023 г. стало известно о подготовке подобной инициативы по запрету публиковать видео с БПЛА и последствия прилетов. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тогда сообщил, что сенаторы разработали законопроект, которым предлагалось запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений. За нарушение запрета авторы предлагали ввести административную и уголовную ответственность.
В марте 2024 г. в Ленинградской области запретили публиковать последствия атак беспилотников, если они исходят не от губернатора, вице-губернатора по безопасности или Минобороны. В том же месяце «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что в Госдуму еще не внесен пакет из трех законопроектов, запрещающих публикацию сведений военного характера, в том числе фото и видео, которые раскрывают местоположение российских войск, последствия обстрелов и атак дронов и работу ПВО.