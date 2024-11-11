Володин: иноагенты не смогут выводить полученные в РФ деньги за рубеж
Иноагенты не смогут выводить за рубеж деньги со специального рублевого счета, на который будут зачисляться их доходы в РФ от творческой деятельности. Такое нововведение предполагает новый законопроект, который сейчас прорабатывается в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», – сказал Володин.
По его словам, сейчас депутаты также изучают возможность распространить такую практику на тех, кто уехал из России и «высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам специальной военной операции, при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ».
Законопроект об особом порядке выплат иноагентам Володин анонсировал 7 ноября. Речь идет о получаемых доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки. Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Получать выплаты иным способом депутаты намерены запретить.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. Кроме того, в мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.