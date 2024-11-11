Путин поручил упростить въезд иностранных туристов на Дальний Восток
Президент России Владимип Путин поручил правительству упростить возможность въезда иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, следует из перечня поручений на сайте Кремля, данных главой государства по итогам встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума.
Помимо кабмина к решению этого вопроса должны подключиться МИД, МВД, ФСБ и Морская коллегия РФ. Они должны будут представить доклад о прогрессе по данному вопросу до 15 февраля 2025 г.
Кроме того, в рамках выполнения поручения Морская коллегия должна будет «рассмотреть вопрос о расширении возможности захода иностранных туристских судов в морские порты» Дальнего Востока.
С января по сентябрь 2024 г. более 3 млн иностранных туристов заселились в российские отели. Этот показатель на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными направлениями для туризма стали регионы Дальнего Востока: Республика Саха, Амурская область и Хабаровский край.