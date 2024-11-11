Путин поручил упростить въезд иностранных туристов на Дальний Восток

С января по сентябрь 2024 г. более 3 млн иностранных туристов заселились в российские отели. Этот показатель на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными направлениями для туризма стали регионы Дальнего Востока: Республика Саха, Амурская область и Хабаровский край.