Более 6500 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что второй поток программы открылся из-за интереса к ней в обществе. «Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают», – говорил он.