Более 6500 заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»
За первые три дня регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» было принято 6640 заявок, сообщается на официальном сайте. Регистрация началась 15 ноября и пройдет до 15 января 2025 г.
14 ноября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что среди претендентов на обучение – группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что второй поток программы открылся из-за интереса к ней в обществе. «Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции. А в свою очередь, эти люди востребованы обществом. Их уважают», – говорил он.
Прошедшей весной заявки на обучение подали более 44 000 желающих, из них в первый поток попали 83 человека. На сайте программы говорилось, что при отборе учитывались «личные заслуги, мужество и проявленный героизм, управленческий опыт, управленческий потенциал».
На сегодняшний день 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.