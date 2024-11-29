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Минобрнауки оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Ведомости

Минобрнауки оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку в перечне предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Это следует из приказа ведомства.

Документ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г.

В сентябре Минобрнауки предложило исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом», для чего подготовило соответствующий проект приказа. В качестве вступительных испытаний по этим направлениям изначально были указаны ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык министерство хотело заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину должен был установить сам университет.

В октябре ведомство опубликовало финальный проект перечня вступительных экзаменов в вузы. В нем был сохранен экзамен по иностранному языку при поступлении на специальности «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Таким образом, для поступления в вуз по данным направлениям перечень будет следующим: русский язык, математика и третий предмет на выбор, в том числе обществознание и иностранный язык.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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