Минобрнауки оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

В сентябре Минобрнауки предложило исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом», для чего подготовило соответствующий проект приказа. В качестве вступительных испытаний по этим направлениям изначально были указаны ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык министерство хотело заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину должен был установить сам университет.