Минобрнауки оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров
Минобрнауки оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку в перечне предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Это следует из приказа ведомства.
Документ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.
В сентябре Минобрнауки предложило исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом», для чего подготовило соответствующий проект приказа. В качестве вступительных испытаний по этим направлениям изначально были указаны ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык министерство хотело заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину должен был установить сам университет.
В октябре ведомство опубликовало финальный проект перечня вступительных экзаменов в вузы. В нем был сохранен экзамен по иностранному языку при поступлении на специальности «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Таким образом, для поступления в вуз по данным направлениям перечень будет следующим: русский язык, математика и третий предмет на выбор, в том числе обществознание и иностранный язык.