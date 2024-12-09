Бастрыкин: зампред правительства Подмосковья получила взяток на 170 млн рублей

24 апреля Стригункова была задержана по подозрению во взятке. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – от восьми до 15 лет лишения свободы. Экс-чиновница получила должность первого зампредседателя правительства региона в феврале 2022 г., покинула ее в конце марта 2024 г.