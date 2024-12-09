Бастрыкин: зампред правительства Подмосковья получила взяток на 170 млн рублей
Бывшая первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова совместно с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 млн руб. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Общая сумма взяток составила более 170 млн руб., причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», – уточнил Бастрыкин.
Он добавил, что бывшая чиновница с сообщниками в 2021-2023 гг. получали от руководителей строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов.
24 апреля Стригункова была задержана по подозрению во взятке. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – от восьми до 15 лет лишения свободы. Экс-чиновница получила должность первого зампредседателя правительства региона в феврале 2022 г., покинула ее в конце марта 2024 г.