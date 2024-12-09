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Бастрыкин: зампред правительства Подмосковья получила взяток на 170 млн рублей

Ведомости

Бывшая первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова совместно с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 млн руб. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Общая сумма взяток составила более 170 млн руб., причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», – уточнил Бастрыкин.

Он добавил, что бывшая чиновница с сообщниками в 2021-2023 гг. получали от руководителей строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов.

24 апреля Стригункова была задержана по подозрению во взятке. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – от восьми до 15 лет лишения свободы. Экс-чиновница получила должность первого зампредседателя правительства региона в феврале 2022 г., покинула ее в конце марта 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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