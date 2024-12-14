ФСБ около года вела наблюдение за экс-губернатором Рязанской области Любимовым
11 декабря Любимов сообщил, что слагает полномочия сенатора России от Рязанской области в Совфеде. В тот же день, по данным собеседников РБК, его задержали в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке. На следующий день Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО, уголовное дело в его отношении возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).
12 декабря в квартирах Любимова в Калуге и в Москве прошли обыски. По информации источников издания, оперативники изъяли все электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. До приговора суда на имущество экс-сенатора будет наложен арест.
По версии следствия, Любимов получил взятку «в виде денег, иного имущества <...> за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом». По данным РБК, по одному из трех эпизодов получения взяток экс-губернатора подозревают в «покровительстве» при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования в Рязанской области.
Любимов в 2017–2022 гг. занимал должность губернатора Рязанской области. Полномочия сенатора должны были закончиться в сентябре 2027 г. После задержания членство бывшего губернатора Рязанской области в партии «Единая Россия» приостановили.