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ФСБ около года вела наблюдение за экс-губернатором Рязанской области Любимовым

Ведомости

Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов, арестованный в декабре по делу о взятке, около года находился под наблюдением сотрудников ФСБ. Об этом РБК пишет со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

11 декабря Любимов сообщил, что слагает полномочия сенатора России от Рязанской области в Совфеде. В тот же день, по данным собеседников РБК, его задержали в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке. На следующий день Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО, уголовное дело в его отношении возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

12 декабря в квартирах Любимова в Калуге и в Москве прошли обыски. По информации источников издания, оперативники изъяли все электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. До приговора суда на имущество экс-сенатора будет наложен арест.

По версии следствия, Любимов получил взятку «в виде денег, иного имущества <...> за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом». По данным РБК, по одному из трех эпизодов получения взяток экс-губернатора подозревают в «покровительстве» при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования в Рязанской области.

Любимов в 2017–2022 гг. занимал должность губернатора Рязанской области. Полномочия сенатора должны были закончиться в сентябре 2027 г. После задержания членство бывшего губернатора Рязанской области в партии «Единая Россия» приостановили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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