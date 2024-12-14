ФСБ около года вела наблюдение за экс-губернатором Рязанской области Любимовым

11 декабря Любимов сообщил, что слагает полномочия сенатора России от Рязанской области в Совфеде. В тот же день, по данным собеседников РБК, его задержали в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке. На следующий день Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО, уголовное дело в его отношении возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).