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В МВД предупредили о мошеннической схеме при подписке на Wildberries

Ведомости

Злоумышленники стали предлагать подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, предварительно пройдя авторизацию. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что для подписки проходить авторизацию не требуется. Таким образом мошенники надеются найти поставщиков, которых смогут убедить ввести номер телефона, в результате чего злоумышленники получат доступ к личным данным пользователей.

13 декабря «РИА Новости» сообщило, что мошенники стали предлагать россиянам зарабатывать в Telegram за лайки на товарах в онлайн-магазине «Яндекса». Злоумышленники от лица сотрудников компании связываются с пользователями с предложением заработать. Они предлагают ставить лайки товарам на онлайн-платформе и обещают заплатить за выполнение задания, после чего просят выкупить какой-либо товар, отправив деньги на карту. Мошенники обещают вернуть средства с процентами, но на самом деле деньги уходят злоумышленникам.

12 декабря Telegram разместил на своем сайте данные о блокировке каналов и контента, которые нарушают его политику или законодательство. В текущем году мессенджер заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп. По его данным, ежедневно блокируются десятки тысяч групп и каналов и удаляются миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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