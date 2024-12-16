В МВД предупредили о мошеннической схеме при подписке на Wildberries
Злоумышленники стали предлагать подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, предварительно пройдя авторизацию. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве напомнили, что для подписки проходить авторизацию не требуется. Таким образом мошенники надеются найти поставщиков, которых смогут убедить ввести номер телефона, в результате чего злоумышленники получат доступ к личным данным пользователей.
13 декабря «РИА Новости» сообщило, что мошенники стали предлагать россиянам зарабатывать в Telegram за лайки на товарах в онлайн-магазине «Яндекса». Злоумышленники от лица сотрудников компании связываются с пользователями с предложением заработать. Они предлагают ставить лайки товарам на онлайн-платформе и обещают заплатить за выполнение задания, после чего просят выкупить какой-либо товар, отправив деньги на карту. Мошенники обещают вернуть средства с процентами, но на самом деле деньги уходят злоумышленникам.
12 декабря Telegram разместил на своем сайте данные о блокировке каналов и контента, которые нарушают его политику или законодательство. В текущем году мессенджер заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп. По его данным, ежедневно блокируются десятки тысяч групп и каналов и удаляются миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами.