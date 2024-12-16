В МВД предупредили о мошеннической схеме при подписке на Wildberries

13 декабря «РИА Новости» сообщило, что мошенники стали предлагать россиянам зарабатывать в Telegram за лайки на товарах в онлайн-магазине «Яндекса». Злоумышленники от лица сотрудников компании связываются с пользователями с предложением заработать. Они предлагают ставить лайки товарам на онлайн-платформе и обещают заплатить за выполнение задания, после чего просят выкупить какой-либо товар, отправив деньги на карту. Мошенники обещают вернуть средства с процентами, но на самом деле деньги уходят злоумышленникам.