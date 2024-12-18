Спасатели МЧС собрали на побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение 15 декабря, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» получилось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, с борта судна эвакуированы все 14 членов экипажа.