Спасатели МЧС собрали на побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов
Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами собрали около 80 т мазута с начала работ на побережье Краснодарского края после затопления танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Численность группировки в регионе увеличена до 2700 человек. Всего с начала работ спасатели и волонтеры очистили более 8 км Черноморского побережья.
18 декабря МЧС сообщило, что территория загрязненной мазутом береговой линии на Кубани достигла 49 км. 17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что побережье покрылось пятнами мазута. Нефтепродукты выбросило на протяжении нескольких десятков километров берега от Веселовки в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. В тот же день в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение 15 декабря, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» получилось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, с борта судна эвакуированы все 14 членов экипажа.
Росморречфлот заявил, что крушение произошло в результате шторма, случился разлив нефтепродуктов. По информации СМИ, танкеры перевозили по 4000 т мазута.