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Апелляция отменила приговор калининградским врачам по делу об убийстве младенца

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным Мособлсудом за убийство недоношенного младенца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело направлено на новое рассмотрение, медики остались под арестом.

В начале октября президиум Верховного суда (ВС) постановил пересмотреть дело в отношении Сушкевич и Белой, отменив апелляционное определение первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии ВС РФ. Обвиняемых оставили под стражей до 27 декабря.

Следственный комитет возбудил дело против Сушкевич и Белой в конце июня 2019 г. На тот момент и. о. главврача калининградского роддома № 4 Белая и анестезиолог-реаниматолог регионального перинатального центра Сушкевич обвинялись в организации убийства новорожденного (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сушкевич также вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Следствие полагает, что в ноябре 2018 г. Белая поручила Сушкевич ввести недоношенному мальчику с весом в 700 г смертельную дозу препарата «магний сульфат», после чего, якобы по указанию Белой, в историю родов были внесены заведомо ложные данные о том, что ребенок был мертворожденным. По сведениям правоохранителей, доза препарата, обнаруженная в организме ребенка, была в 20 раз выше допустимых для взрослого человека значений, из-за чего младенец скончался. Медики не согласились с выдвинутыми против них обвинениями. В декабре 2020 г. Калининградский облсуд оправдал Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных, а в мае 2021 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции направил дело на пересмотр, отменив решение.

В сентябре 2022 г. Московский облсуд приговорил Белую и Сушкевич к 9 и 9,5 года колонии общего режима на основании вердикта присяжных. В апреле следующего года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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