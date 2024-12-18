Апелляция отменила приговор калининградским врачам по делу об убийстве младенца

Следствие полагает, что в ноябре 2018 г. Белая поручила Сушкевич ввести недоношенному мальчику с весом в 700 г смертельную дозу препарата «магний сульфат», после чего, якобы по указанию Белой, в историю родов были внесены заведомо ложные данные о том, что ребенок был мертворожденным. По сведениям правоохранителей, доза препарата, обнаруженная в организме ребенка, была в 20 раз выше допустимых для взрослого человека значений, из-за чего младенец скончался. Медики не согласились с выдвинутыми против них обвинениями. В декабре 2020 г. Калининградский облсуд оправдал Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных, а в мае 2021 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции направил дело на пересмотр, отменив решение.