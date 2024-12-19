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Путин призвал наладить предоставление скидок на авиабилеты многодетным семьям

Ведомости

Правительство должно решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям положенные им скидки на билеты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Так он ответил на обращение многодетной жительницы Сургута, которая пожаловалась, что для полета в отпуск с пятью детьми семье требуется около 140 000–150 000 руб. на авиабилеты только в одну сторону.

«Есть решение, что многодетным семьям должны предоставлять льготу 50% от стандартного тарифа [на авиабилет]. Что делают компании? Они вводят свои льготы – маленькие, незначительные, но это уже нестандартный тариф. И потом говорят: «ну это же льготный, уже нестандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем». Эта практика должна быть прекращена», – сказал Путин.

Президент попросил правительство вместе с авиакомпаниями решить эту проблему не позднее 14 января 2025 г.

В конце октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Т-Рассрочка» на основе данных T-Data сообщила, что средняя стоимость авиабилета на путешествия по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении, в то время как рейс в международном направлении показал рост на 8% год к году (до 62 400 руб.).

24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в первом полугодии 2024 г. стоимость перелетов экономклассом на внутренних рейсах выросла в среднем на 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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