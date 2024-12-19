Путин призвал наладить предоставление скидок на авиабилеты многодетным семьям

В конце октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Т-Рассрочка» на основе данных T-Data сообщила, что средняя стоимость авиабилета на путешествия по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении, в то время как рейс в международном направлении показал рост на 8% год к году (до 62 400 руб.).