Путин призвал наладить предоставление скидок на авиабилеты многодетным семьям
Правительство должно решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям положенные им скидки на билеты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Так он ответил на обращение многодетной жительницы Сургута, которая пожаловалась, что для полета в отпуск с пятью детьми семье требуется около 140 000–150 000 руб. на авиабилеты только в одну сторону.
«Есть решение, что многодетным семьям должны предоставлять льготу 50% от стандартного тарифа [на авиабилет]. Что делают компании? Они вводят свои льготы – маленькие, незначительные, но это уже нестандартный тариф. И потом говорят: «ну это же льготный, уже нестандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем». Эта практика должна быть прекращена», – сказал Путин.
Президент попросил правительство вместе с авиакомпаниями решить эту проблему не позднее 14 января 2025 г.
В конце октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Т-Рассрочка» на основе данных T-Data сообщила, что средняя стоимость авиабилета на путешествия по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении, в то время как рейс в международном направлении показал рост на 8% год к году (до 62 400 руб.).
24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что в первом полугодии 2024 г. стоимость перелетов экономклассом на внутренних рейсах выросла в среднем на 31%.