Прокуратура Москвы предупредила о представляющихся правоохранителями мошенниках
Прокуратура Москвы проанализировала серию поджогов, совершенных гражданами в общественных местах, и напомнила, что правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию через телефонные звонки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, эти действия совершались гражданами по указаниям, поступившим по телефону. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений и под различными предлогами склоняли жертв к совершению преступлений. Отмечается, что правоохранители не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не борются с преступностью противозаконными способами.
«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений» – сказано в сообщении.
22 декабря Сбербанк сообщил об активизации телефонных мошенников перед Новым годом в России, люди переводят деньги злоумышленникам и в попытке вернуть средства соглашаются совершать поджоги. По данным банка, за последнюю неделю в стране произошли поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. Такой вид мошенничества появился в России в начале прошлого года, а количество случаев подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии увеличилось на 30%.