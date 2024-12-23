Прокуратура Москвы предупредила о представляющихся правоохранителями мошенниках

22 декабря Сбербанк сообщил об активизации телефонных мошенников перед Новым годом в России, люди переводят деньги злоумышленникам и в попытке вернуть средства соглашаются совершать поджоги. По данным банка, за последнюю неделю в стране произошли поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. Такой вид мошенничества появился в России в начале прошлого года, а количество случаев подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии увеличилось на 30%.