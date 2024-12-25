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СМИ опубликовали список выживших при крушении самолета в Казахстане

Ведомости

Список пассажиров, выживших при крушении самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау, опубликовал «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

В перечне 29 фамилий. В больницах находятся 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два гражданина Киргизии, один человек из Германии, гражданство которого неизвестно. Гражданство еще двух человек в списке также не установлено. Граждан Казахстана в перечне нет.

Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау утром 25 декабря. Росавиация сообщала, что по предварительным данным, борт столкнулся с птицами. Из-за возникшей нештатной ситуации командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» опубликовала список из 62 пассажиров, находившихся на борту. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

В связи с авиакатастрофой президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, где планировал принять участие в неофициальной встрече лидеров стран – членов СНГ. Уже в самолете оне провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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