СМИ опубликовали список выживших при крушении самолета в Казахстане
Список пассажиров, выживших при крушении самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау, опубликовал «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
В перечне 29 фамилий. В больницах находятся 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два гражданина Киргизии, один человек из Германии, гражданство которого неизвестно. Гражданство еще двух человек в списке также не установлено. Граждан Казахстана в перечне нет.
Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау утром 25 декабря. Росавиация сообщала, что по предварительным данным, борт столкнулся с птицами. Из-за возникшей нештатной ситуации командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» опубликовала список из 62 пассажиров, находившихся на борту. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В связи с авиакатастрофой президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, где планировал принять участие в неофициальной встрече лидеров стран – членов СНГ. Уже в самолете оне провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших пассажиров.