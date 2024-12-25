СМИ опубликовали список выживших при крушении самолета в Казахстане

В перечне 29 фамилий. В больницах находятся 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два гражданина Киргизии, один человек из Германии, гражданство которого неизвестно. Гражданство еще двух человек в списке также не установлено. Граждан Казахстана в перечне нет.