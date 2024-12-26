Доля отстающих учеников в России сократилась с 25% до 15% за пять лет
В России доля отстающих учеников за последние пять лет сократилась с 25% до 15%, а средний балл по ЕГЭ с 2015 г. увеличился на 6,1 – до 66 баллов. Такие данные приводит Минпросвещения в презентации по итогам 2024 г., с документом ознакомились «Ведомости».
Средний балл по естественно-научным предметам (математика, физика, химия, биология) в 2024 г. составил 60,9. Это на 5,5 больше, чем было в 2019 г. Статистику по гуманитарным предметам министерство не приводит. Сообщается также, что участниками Всероссийской олимпиады школьников в этом году стали 7 млн учеников. По результатам международных олимпиад России удалось войти в топ-пять стран мира: российские ученики завоевали 31 золотую медаль, девять серебряных и две бронзовые медали.
В этом году в России было построено 114 школ и девять детских садов, сказано в презентации. В целом за последние пять лет появилось 1482 новых школы, в том числе девять коррекционных, и 1685 детских садов.
В Минпросвещения напомнили также, что с 1 марта 2025 г. вступит в силу закон, запрещающий запрашивать другим ведомствам дополнительные отчеты у педагогов дошкольного образования и колледжей, по аналогии с учителями. Ожидается, что это позволит сократить бюрократическую нагрузку на преподавателей.
В конце ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о жалобах от родителей на чрезмерные нагрузки школьников. По его словам, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения, что сказывается на здоровье. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новости» также сказал, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей.