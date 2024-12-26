Доля отстающих учеников в России сократилась с 25% до 15% за пять лет

В конце ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о жалобах от родителей на чрезмерные нагрузки школьников. По его словам, в среднем дети уделяют учебе 8-10 часов в день, 70-80% из них устают от обучения, что сказывается на здоровье. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новости» также сказал, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей.