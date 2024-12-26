МВД призвало граждан не поддаваться на провокации с поджогами
МВД России призвало россиян не поддаваться на провокации по телефону, если неизвестные предлагают пойти на совершение преступления за вознаграждение. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ряде российских регионов отмечается увеличение числа умышленных преступлений, которые связаны с попытками поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, дестабилизации работы банковских и почтовых учреждений. С 18 по 26 декабря зафиксировано 55 подобных деяний, задержаны 44 человека. По данным МВД, все они действовали по указаниям анонимных кураторов.
Злоумышленники запугивают людей, предлагают вернуть похищенные деньги или обещают денежное вознаграждение. В большинстве случаев жертвами мошенников становятся пожилые люди, а также школьники и студенты, которые искали возможность легкого заработка. В ведомстве призвали повысить бдительность и не контактировать с неизвестными лицами по телефону или через иные средства коммуникации.
«Помните, что совершение этого противоправного деяния неизбежно приведет на скамью подсудимых, негативно повлияет на вашу судьбу и дальнейшую жизнь ваших близких. Не дайте себя запугать или обмануть», – сказано в сообщении.
26 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что за 10 дней было зафиксировано более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники по заданиям злоумышленников с Украины. Поджоги совершались, в частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Собеседник агентства указал, что поджигатели не успевают или не пытаются скрыться с места преступления, поскольку считают, что общались с представителями правоохранительных органов.