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МВД призвало граждан не поддаваться на провокации с поджогами

Ведомости

МВД России призвало россиян не поддаваться на провокации по телефону, если неизвестные предлагают пойти на совершение преступления за вознаграждение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ряде российских регионов отмечается увеличение числа умышленных преступлений, которые связаны с попытками поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, дестабилизации работы банковских и почтовых учреждений. С 18 по 26 декабря зафиксировано 55 подобных деяний, задержаны 44 человека. По данным МВД, все они действовали по указаниям анонимных кураторов.

Злоумышленники запугивают людей, предлагают вернуть похищенные деньги или обещают денежное вознаграждение. В большинстве случаев жертвами мошенников становятся пожилые люди, а также школьники и студенты, которые искали возможность легкого заработка. В ведомстве призвали повысить бдительность и не контактировать с неизвестными лицами по телефону или через иные средства коммуникации.

«Помните, что совершение этого противоправного деяния неизбежно приведет на скамью подсудимых, негативно повлияет на вашу судьбу и дальнейшую жизнь ваших близких. Не дайте себя запугать или обмануть», – сказано в сообщении.

26 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что за 10 дней было зафиксировано более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники по заданиям злоумышленников с Украины. Поджоги совершались, в частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Собеседник агентства указал, что поджигатели не успевают или не пытаются скрыться с места преступления, поскольку считают, что общались с представителями правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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