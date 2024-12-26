МВД призвало граждан не поддаваться на провокации с поджогами

26 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что за 10 дней было зафиксировано более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники по заданиям злоумышленников с Украины. Поджоги совершались, в частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Собеседник агентства указал, что поджигатели не успевают или не пытаются скрыться с места преступления, поскольку считают, что общались с представителями правоохранительных органов.