Володин направил в комитет по охране здоровья проект о запрете продажи вейпов

18 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому повысится штраф за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – он составит от 200 000 до 300 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.