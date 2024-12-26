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Володин направил в комитет по охране здоровья проект о запрете продажи вейпов

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей, предназначенных для них, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления», – говорится в сообщении.

Авторами законопроекта являются представители фракции КПРФ в Госдуме.

18 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому повысится штраф за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – он составит от 200 000 до 300 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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