Володин направил в комитет по охране здоровья проект о запрете продажи вейпов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей, предназначенных для них, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления», – говорится в сообщении.
Авторами законопроекта являются представители фракции КПРФ в Госдуме.
18 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому повысится штраф за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – он составит от 200 000 до 300 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб.