Для расследования авиакатастрофы у Актау назначена баллистическая экспертиза

28 декабря президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили авиакатастрофу по телефону. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. По его словам, самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, сказал Путин.