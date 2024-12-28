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Для расследования авиакатастрофы у Актау назначена баллистическая экспертиза

Ведомости

Для расследования крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане назначена комплексная судебно-трассалогическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил заместитель премьер-министра республики и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев в беседе с Tengrinews.kz.

«То есть на предмет, когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы», – сказал Бозумбаев.

По его словам, эксперты приходят к выводу, что авиалайнер был поврежден за пределами воздушного пространства Казахстана. Прежде были назначены судебно-медицинские, гистологические экспертизы, а также молекулярно-генетическая. Бозумбаев также рассказал, что опознаны не все тела погибших, генетические исследования продолжаются.

Утром 25 декабря самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.

28 декабря президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили авиакатастрофу по телефону. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. По его словам, самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, сказал Путин.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что готова содействовать расследованию причин авиакатастрофы под Актау, отправив на место крушения своего эксперта в качестве наблюдателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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