Для расследования авиакатастрофы у Актау назначена баллистическая экспертиза
Для расследования крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане назначена комплексная судебно-трассалогическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил заместитель премьер-министра республики и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев в беседе с Tengrinews.kz.
«То есть на предмет, когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы», – сказал Бозумбаев.
По его словам, эксперты приходят к выводу, что авиалайнер был поврежден за пределами воздушного пространства Казахстана. Прежде были назначены судебно-медицинские, гистологические экспертизы, а также молекулярно-генетическая. Бозумбаев также рассказал, что опознаны не все тела погибших, генетические исследования продолжаются.
Утром 25 декабря самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.
28 декабря президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили авиакатастрофу по телефону. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. По его словам, самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, сказал Путин.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что готова содействовать расследованию причин авиакатастрофы под Актау, отправив на место крушения своего эксперта в качестве наблюдателя.