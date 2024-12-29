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Песков поздравил российских шахматистов с победой на чемпионате по рапиду

Ведомости

Российские гроссмейстеры на чемпионате мира по рапиду продемонстрировали впечатляющие успехи. Их победа еще раз показала, как сильна шахматная школа России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее. Мы всей страной гордимся их успехами», – отметил Песков.

Представитель Кремля отдельно отметил вклад Федерации шахмат России, благодаря которому российские спортсмены получили возможность выступать на международных соревнованиях. Песков пожелал успехов и не менее впечатляющих результатов всем российским спортсменам, которых ждут старты в 2025 г.

29 декабря 18-летний россиянин Володар Мурзин завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам на соревнованиях в Нью-Йорке. Гроссмейстер набрал 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения. Второе и третье места на чемпионате по рапиду заняли российские граждане Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Среди женщин чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Хампи Конеру из Индии, она набрала 8,5 очка из 11. По дополнительным показателям второе место завоевала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а представительница РФ Екатерина Лагно стала бронзовым призером.

Чемпионаты мира по блицу пройдут 30 и 31 декабря. После этого по восемь лучших участников выйдут в стадию плей-офф, которая состоится 31 декабря по нокаут-системе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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