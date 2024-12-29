Песков поздравил российских шахматистов с победой на чемпионате по рапиду
Российские гроссмейстеры на чемпионате мира по рапиду продемонстрировали впечатляющие успехи. Их победа еще раз показала, как сильна шахматная школа России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее. Мы всей страной гордимся их успехами», – отметил Песков.
Представитель Кремля отдельно отметил вклад Федерации шахмат России, благодаря которому российские спортсмены получили возможность выступать на международных соревнованиях. Песков пожелал успехов и не менее впечатляющих результатов всем российским спортсменам, которых ждут старты в 2025 г.
29 декабря 18-летний россиянин Володар Мурзин завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам на соревнованиях в Нью-Йорке. Гроссмейстер набрал 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения. Второе и третье места на чемпионате по рапиду заняли российские граждане Александр Грищук и Ян Непомнящий.
Среди женщин чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Хампи Конеру из Индии, она набрала 8,5 очка из 11. По дополнительным показателям второе место завоевала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а представительница РФ Екатерина Лагно стала бронзовым призером.
Чемпионаты мира по блицу пройдут 30 и 31 декабря. После этого по восемь лучших участников выйдут в стадию плей-офф, которая состоится 31 декабря по нокаут-системе.