Песков поздравил российских шахматистов с победой на чемпионате по рапиду

29 декабря 18-летний россиянин Володар Мурзин завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам на соревнованиях в Нью-Йорке. Гроссмейстер набрал 10 очков из 13, не потерпев ни одного поражения. Второе и третье места на чемпионате по рапиду заняли российские граждане Александр Грищук и Ян Непомнящий.