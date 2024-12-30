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В Южной Корее проверят все самолеты Boeing 737-800 после крушения Jeju Air

Ведомости

Сеул проверит все Boeing модели 737-800 в стране после крушения борта авиакомпании Jeju Air. Аналогичную проблему с шасси обнаружили у другого самолета, пишет Yonhap. 

Издание сообщает, что 30 декабря борт со 161 пассажирами возвратился после взлета из-за проблем с шасси, аналогичных тем, что были обнаружены накануне при крушении в Муане самолета той же модели. 

«Рейс 7C101 авиакомпании Jeju Air, вылетевший из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу в 6:37 (00:37мск), обнаружил проблему с шасси вскоре после взлета», – пишет южнокорейское СМИ.

Пассажиры были переведены в другой самолет той же модели Boeing B737-800, который вылетел в Чеджу в 8:30 (2:30 мск). Однако 21 пассажир решил не садиться на борт из соображений безопасности.

Предполагается, что у самолета авиакомпании Jeju Air, в результате крушения которого в юго-западном округе Муан погибли 179 человек, были неисправны все три шасси. Jeju Air эксплуатирует 39 единиц B737-800 из своего парка в 41 самолет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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