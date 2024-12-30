В Южной Корее проверят все самолеты Boeing 737-800 после крушения Jeju Air
Сеул проверит все Boeing модели 737-800 в стране после крушения борта авиакомпании Jeju Air. Аналогичную проблему с шасси обнаружили у другого самолета, пишет Yonhap.
Издание сообщает, что 30 декабря борт со 161 пассажирами возвратился после взлета из-за проблем с шасси, аналогичных тем, что были обнаружены накануне при крушении в Муане самолета той же модели.
«Рейс 7C101 авиакомпании Jeju Air, вылетевший из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу в 6:37 (00:37мск), обнаружил проблему с шасси вскоре после взлета», – пишет южнокорейское СМИ.
Пассажиры были переведены в другой самолет той же модели Boeing B737-800, который вылетел в Чеджу в 8:30 (2:30 мск). Однако 21 пассажир решил не садиться на борт из соображений безопасности.
Предполагается, что у самолета авиакомпании Jeju Air, в результате крушения которого в юго-западном округе Муан погибли 179 человек, были неисправны все три шасси. Jeju Air эксплуатирует 39 единиц B737-800 из своего парка в 41 самолет.