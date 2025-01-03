Массовый технический сбой произошел в аэропортах Германии
Компьютерные системы федеральной полиции вышли из строя в аэропортах по всей Германии, сообщает Bild со ссылкой на представителя властей.
Массовый сбой оказывает влияние на системы, используемые чиновниками при проверке въезда, отмечает издание.
«Нашим коллегам приходится делать руками многое из того, что раньше делала система», – сказал отвечающий за аэропорт во Франкфурте представитель федеральной полиции, добавив, что пока причина сбоя неизвестна.
WDR сообщал о длинных очередях в зоне безопасности аэропорта в Дюссельдорфе. Отмечается, что на данный момент въезд в Германию из стран, не входящих в шенгенскую зону, невозможен.
Вместе с тем в аэропортах Мюнхена и Берлина длинных очередей в настоящее время нет, задержки незначительны, отмечает Bild.
В июле 2024 г. в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure случился масштабный сбой, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По данным Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Тогда представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что работа воздушного транспорта России, авиакомпаний и аэропортов продолжалась в штатном режиме.