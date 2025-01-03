Массовый технический сбой произошел в аэропортах Германии

В июле 2024 г. в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure случился масштабный сбой, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По данным Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Тогда представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что работа воздушного транспорта России, авиакомпаний и аэропортов продолжалась в штатном режиме.