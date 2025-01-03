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Массовый технический сбой произошел в аэропортах Германии

Ведомости

Компьютерные системы федеральной полиции вышли из строя в аэропортах по всей Германии, сообщает Bild со ссылкой на представителя властей.

Массовый сбой оказывает влияние на системы, используемые чиновниками при проверке въезда, отмечает издание.

«Нашим коллегам приходится делать руками многое из того, что раньше делала система», – сказал отвечающий за аэропорт во Франкфурте представитель федеральной полиции, добавив, что пока причина сбоя неизвестна.

WDR сообщал о длинных очередях в зоне безопасности аэропорта в Дюссельдорфе. Отмечается, что на данный момент въезд в Германию из стран, не входящих в шенгенскую зону, невозможен.

Вместе с тем в аэропортах Мюнхена и Берлина длинных очередей в настоящее время нет, задержки незначительны, отмечает Bild.

В июле 2024 г. в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure случился масштабный сбой, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По данным Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Тогда представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что работа воздушного транспорта России, авиакомпаний и аэропортов продолжалась в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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