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Володин заявил об учете позиции патриарха Кирилла при решениях по ИИ

Ведомости

Госдума учтет позицию Русской православной церкви при работе над регулированием сферы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Володин указал на то, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на неоднозначную роль ИИ в современном мире. ИИ, с одной стороны, создает возможности и несет благо для человека, а с другой – создает опасности. По мнению патриарха, государство должно брать контроль за развитием этих технологий.

Председатель Госдумы согласился с патриархом и добавил, что при работе по законодательным инициативам они будут «вспоминать этот разговор».

30 января на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч патриарх заявил, что семейный образ жизни и многочадие является непременным условием развития России. Он добавил, что «у нас не должно быть никакого чайлдфри».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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