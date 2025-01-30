Володин заявил об учете позиции патриарха Кирилла при решениях по ИИ

Володин указал на то, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на неоднозначную роль ИИ в современном мире. ИИ, с одной стороны, создает возможности и несет благо для человека, а с другой – создает опасности. По мнению патриарха, государство должно брать контроль за развитием этих технологий.