Володин заявил об учете позиции патриарха Кирилла при решениях по ИИ
Госдума учтет позицию Русской православной церкви при работе над регулированием сферы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Володин указал на то, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на неоднозначную роль ИИ в современном мире. ИИ, с одной стороны, создает возможности и несет благо для человека, а с другой – создает опасности. По мнению патриарха, государство должно брать контроль за развитием этих технологий.
Председатель Госдумы согласился с патриархом и добавил, что при работе по законодательным инициативам они будут «вспоминать этот разговор».
30 января на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч патриарх заявил, что семейный образ жизни и многочадие является непременным условием развития России. Он добавил, что «у нас не должно быть никакого чайлдфри».