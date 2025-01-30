NBC: на месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружили тела более 30 погибших
Из реки Потомак извлекли тела более 30 погибших при крушении пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 и вертолета UH-60 Black Нawk в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.
Спасательная операция продолжается.
Самолет, летевший из Уичито (штат Канзас), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло в результате его столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров находились фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом писали со ссылкой на источник ТАСС, Sports.ru и ряд Telegram-каналов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на борту самолета находились россияне, и выразил соболезнования близким всех погибших. По предварительным данным, на борту вертолета были три человека.