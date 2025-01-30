NBC: на месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружили тела более 30 погибших

На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров находились фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом писали со ссылкой на источник ТАСС, Sports.ru и ряд Telegram-каналов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на борту самолета находились россияне, и выразил соболезнования близким всех погибших. По предварительным данным, на борту вертолета были три человека.