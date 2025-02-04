Во время стрельбы в Швеции погибли 10 человек
Около 10 человек, включая стрелка, погибли во время стрельбы в образовательном центре для взрослых в Швеции, сообщает Associated Press.
Окончательное число погибших и пострадавших еще не определено. По словам главы местной полиции Роберто Эйд Фореста, во время преступления был нанесен настолько значительный ущерб, что пока следователи не могут сделать однозначные выводы. Полиция считает, что стрелок действовал в одиночку.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон спустя несколько часов после трагедии провел пресс-конференцию, где назвал происшествие «самой массовой стрельбой в стране».
Образовательное учреждение, Campus Risbergska, где произошла стрельба, является школой «для взрослых», где обслуживаются студенты старше 20 лет, предлагаются курсы для учащихся начальной и средней школы, а также занятия по шведскому языку для иммигрантов, профессиональное обучение и программы для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.
23 января в США в штате Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один человек погиб, еще один ранен. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.