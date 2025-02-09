В аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино») и Санкт-Петербурга («Пулково»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В 1:10 временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда («Гумрак»). Ограничения сняли в 7:01. За этот период на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград.
12 января в «Пулково» дважды приостанавливали прием и отправку воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. Ограничения были нужны для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах.