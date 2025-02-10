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Ozon направил иск на сумму около 5 млрд рублей владельцу сгоревшего склада

Ведомости

Ozon направил иск владельцу своего сгоревшего склада «Ориентир Запад – 1» размером более 5,49 млрд руб. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Московской области.

При этом сам иск не опубликован, так как суд еще не принял дело к рассмотрению. Собеседники РБК заявляют, что сумма якобы указана неверная – «из-за ошибки юристов», настоящая сумма иска составляет 4,5 млрд руб.

В сентябре стало известно, что застройщик сгоревшего в 2022 г. склада в Истре – компания ООО «Ориентир Запад – 1» – подал иск к «дочке» Ozon ООО «Интернет решения» с требованием возместить убытки на сумму 3,7 млрд руб.

Пожар на складе Ozon под Истрой случился 3 августа 2022 г. Огонь затронул около 55 000 кв. м из 76 000 кв. м. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 000 кв. м. Более 1000 человек были эвакуированы. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили 8 августа. За медицинской помощью обратились 12 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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