Ozon направил иск на сумму около 5 млрд рублей владельцу сгоревшего склада

Пожар на складе Ozon под Истрой случился 3 августа 2022 г. Огонь затронул около 55 000 кв. м из 76 000 кв. м. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 000 кв. м. Более 1000 человек были эвакуированы. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили 8 августа. За медицинской помощью обратились 12 человек.