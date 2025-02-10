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Картаполов пообещал «ощутимые» штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Ведомости

Штрафы для российских мужчин, которые не уведомляют военкомат о своем переезде в установленный срок, будут ощутимо увеличены. Законопроект, касающийся этой реформы, планируется внесли в Госдуму на следующей неделе. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Андрей Картаполов, который является автором данной инициативы.

Конкретные суммы взысканий парламентарий не назвал, но заявил, что они будут «ощутимыми».

«Для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка», – пояснил Картаполов (цитата по ТАСС).

В настоящее время ст. 21.5 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 5000 руб., если гражданин не сообщил в военкомат сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

В случае если гражданин, подлежащий призыву, не уведомил о смене места жительства или пребывания более чем на три месяца во время действия призыва, то штраф составляет от 10 000 до 20 000 руб.

3 февраля правительство поддержало поправки, предложенные Картаполовым, касающиеся повышения размеров штрафов за несообщение информации военкомату. Однако документ было рекомендовано доработать с учетом высказанных замечаний.

В начале 2025 г. представители министерств и парламентарии предложили три инициативы, которые могут ощутимо изменить правила призыва на военную службу. Одна из них предполагает увеличение срока призыва граждан на военную службу. Другой документ предполагает изменение категории годности для призывников с различными диагнозами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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