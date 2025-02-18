Госдума рекомендовала сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям
Госдума приняла постановление о разработке стратегии развития образования, в котором рекомендовала сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.
В новый документ были включены рекомендации и инициативы, выдвинутые как депутатами, так и различными фракциями и комитетами, а также регионами.
Одна из ключевых инициатив – это предложение обеспечить бесплатное обучение по всем рабочим специальностям, а также ввести гарантии трудоустройства для выпускников, получивших квалификацию в этих профессиях.
В этом же документе депутаты рекомендуют профильным министерствам предусмотреть меры по снижению нагрузки на школьников и педагогов, совершенствованию системы оплаты труда учителей и повышения престижа их профессии.
«Мы с вами не только обсуждаем конкретные постановления, но и переходим к новым форматам выработки и принятия решения в части взаимодействия с правительством, переводя это на другой уровень – уровень диалога, обратной связи и парламентского контроля», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, депутаты предложили решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный. А новую систему подготовки кадров сформировать, исходя из реального запроса рынка, особое внимание уделив обучению инженеров, медицинских и педагогических работников.
Переподготовкой же педагогов и повышением их квалификации, по предложению Госдумы, должны заниматься исключительно государственные и муниципальные организации. По словам Володина, для реализации последнего предложения уже подготовлен законопроект. Его планируют рассмотреть в марте 2025 г.
12 февраля представители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи представили основные положения новой образовательной стратегии до 2036 г. В ней предложили усилить материальную поддержку учителей и разработать единую программу воспитания для молодежи всех возрастов.