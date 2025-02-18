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Госдума рекомендовала сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Ведомости

Госдума приняла постановление о разработке стратегии развития образования, в котором рекомендовала сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В новый документ были включены рекомендации и инициативы, выдвинутые как депутатами, так и различными фракциями и комитетами, а также регионами.

Одна из ключевых инициатив – это предложение обеспечить бесплатное обучение по всем рабочим специальностям, а также ввести гарантии трудоустройства для выпускников, получивших квалификацию в этих профессиях.

В этом же документе депутаты рекомендуют профильным министерствам предусмотреть меры по снижению нагрузки на школьников и педагогов, совершенствованию системы оплаты труда учителей и повышения престижа их профессии.

«Мы с вами не только обсуждаем конкретные постановления, но и переходим к новым форматам выработки и принятия решения в части взаимодействия с правительством, переводя это на другой уровень – уровень диалога, обратной связи и парламентского контроля», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, депутаты предложили решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный. А новую систему подготовки кадров сформировать, исходя из реального запроса рынка, особое внимание уделив обучению инженеров, медицинских и педагогических работников.

Переподготовкой же педагогов и повышением их квалификации, по предложению Госдумы, должны заниматься исключительно государственные и муниципальные организации. По словам Володина, для реализации последнего предложения уже подготовлен законопроект. Его планируют рассмотреть в марте 2025 г.

12 февраля представители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи представили основные положения новой образовательной стратегии до 2036 г. В ней предложили усилить материальную поддержку учителей и разработать единую программу воспитания для молодежи всех возрастов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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