Госдума рекомендовала сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

«Мы с вами не только обсуждаем конкретные постановления, но и переходим к новым форматам выработки и принятия решения в части взаимодействия с правительством, переводя это на другой уровень – уровень диалога, обратной связи и парламентского контроля», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.